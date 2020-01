Virusul ucigas din China a ajuns in SUA. A fost confirmat primul caz de imbolnavire

Ziare.

Noul coronavirus a fost identificat prima oara in orasul Wuhan, din centrul Chinei, si s-a raspandit in Beijing si Shanghai.Saptamana trecuta, Centrul pentru Preventia si Controlul Bolilor din Statele Unite a inceput sa controleze calatorii din China, pe trei aeroporturi. Pe langa Statele Unite, au mai fost raportate cazuri in afara Chinei in Coreea de Sud, Thailanda si Japonia.Noul virus aparut luna trecuta in China a facut sase victime in orasul Wuhan (centru), cu doua mai mult decat indica precedentul bilant, a anuntat marti primarul acestui oras aflat in centrul epidemiei.Intervievat de televiziunea de stat CCTV, Zhou Xianwang a precizat ca un numar total de 258 de persoane au fost infectate in orasul sau, iar 227 primesc inca tratament.Tot marti, autoritatile din China anuntasera identificarea a 77 de cazuri noi, intr-un moment in care multe alte tari din Asia isi intensifica controalele in fata raspandirii noului virus, asemanator SARS, dupa ce acesta fusese la persoane din Japonia, Coreea de Sud si Thailanda.In total, exista 291 de cazuri confirmate si 922 de pacienti raman sub observatie in spitalele din China, au anuntat marti autoritatile sanitare din aceasta tara.Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) se va reuni, miercuri, pentru a decide daca va declara epidemia drept o "urgenta de sanatate publica de preocupare internationala".