Vladimir Putin a incercat sa se amestece si in alegerile din SUA din noiembrie

Acuzatia vine dupa ce presedintele Trump a anulat o intalnire prevazuta cu Putin in timpul summitului G20 din Argentina, invocand noile tensiuni dintre Rusia si Ucraina."Nu exista nicio indoiala ca relatia s-a inrautatit", a declarat Mattis la Reagan National Defense Forum. "El a incercat sa-si faca de lucru in alegerile noastre de luna trecuta. Si observam un efort continuu in acest sens", a adaugat el."Avem de a face cu cineva in care pur si simplu nu putem avea incredere", a mai spus Mattis.Comunitatea americana de informatii crede in mare parte ca Rusia s-a amestecat in alegerile prezidentiale din 2016. Robert Mueller, fost sef al FBI, investigheaza aceste ingerinte, inclusiv potentiale legaturi cu campania electorala a lui Trump.Trump a devenit tot mai agresiv fata de Mueller, a carui investigatie a vizat mai multe persoane cu legaturi cu Trump.Fostul avocat personal al presedintelui a recunoscut in aceasta saptamana ca a mintit Congresul despre contactele de afaceri de la Moscova, care au continuat si in timpul campaniei din 2016.Mattis a mai spus ca Putin dauneaza intereselor Rusiei cu pozitia agresiva fata de Ucraina, argumentand ca Moscova efectiv impinge NATO sa se inarmeze si sa devina mai unita.Vladimir Putin si-a exprimat la Buenos Aires speranta ca el si Donald Trump se vor putea intalni in curand. Ei s-au intalnit ultima data in iulie la Helsinki, cand presedintele american a provocat un val de nemultumire, inclusiv in randul republicanilor, dupa ce a refuzat sa spuna daca Rusia s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA.