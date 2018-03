Vrei viza de SUA? Trebuie sa spui totul despre conturile tale pe retele sociale

Ziare.

Aplicantii la viza de imigrant si de non-imigrant - circa 14,7 milioane de persoane - vor fi nevoiti sa noteze intr-un formular al aplicatiei federale toate identitatile de pe retelele de socializare pe care le-au folosit in ultimii cinci ani - informatii care vor fi folosite pentru a fi verificati si identificati, conform propunerilor.Departamentul de Stat va publica propunerile intr-un memoriu pe care il va inainta Registrului Federal pentru a primi aprobare din partea Biroului de Management si Buget. Opinia publica are la dispozitie 60 de zile pentru a face comentarii asupra propunerilor.Masurile vin in intampinarea promisiunii de campanie a presedintelui Donald Trump din 2016 de a combate imigratia ilegala din motive de securitate si de a inaspri controalele asupra strainilor care intra in SUA.Departamentul de Stat a precizat ca nu intentioneaza sa ceara in mod constant majoritatii solicitantilor de viza diplomatica si oficiala informatii despre conturile de pe retelele de socializare.Daca aceste masuri vor fi aprobate, aplicantii vor trebui sa ofere informatii despre numerele de telefon, adresele de e-mail si calatoriile internationale din ultimii cinci ani.Li se va cere, de asemenea, sa spuna daca au fost expulzati din vreo tara si daca membri ai familiei lor au fost implicati in activitati teroriste, a mai precizat Departamentul de Stat.