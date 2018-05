Vulcanul Kilauea din Hawaii a erupt din nou. Oamenii sunt in pericol din cauza gazelor toxice (Video)

The #Kilauea live lava webcam is up and running: https://t.co/gsIRyFLdRm



It still blows my mind that this is melted rock shooting out of the ground. pic.twitter.com/GTXNqynyEL - Dr Janine Krippner (@janinekrippner) May 22, 2018

.@CNN has had this live #Kilauea stream up for two days. I have a hard time looking away. pic.twitter.com/qmV3T76PMn - Alex Lombardo (@AlexPLombardo) May 23, 2018

Sute de oameni sunt afectati de dioxidul de sulf care este emanat prin fisurile aparute in pamant, dupa ce Kilauea a erupt in urma cu 20 de zile Cea mai recenta eruptie a avut loc marti, potrivit CNN, care citeaza agentia de aparare civila a statului Hawaii."Lasa un gust metalic. Odata ce ne-am dat seama de ce se intampla, ne-am pus masti", a relatat un localnic.Oficialii au impartit masti oamenilor pentru a-i ajuta sa respire. Ei au fost avertizati ca activitatea vulcanica va continua si ca vor putea avea loc alte eruptii.Lava a ajuns in Oceanul Pacific, iar contactul cu apa a generat ceea ce specialistii numesc "negura de lava" - emisii de vapori de acid si particule de sticla vulcanica.Rezidentii "ar trebui sa fie pregatiti sa paraseasca zona din cauza revarsarii lavei ori a gazelor", a mai spus agentia.In plus, exista pericolul exploziei unei centrale electrice geotermale. Autoritatile au anuntat ca incearca sa previna acest lucru, iar pana in prezent 10 din 11 puturi ale centralei au fost racite.De la prima eruptie a vulcanului, raurile de lava au inghitit peste 40 de constructii.Kilauea, care a redevenit activ in 1983, este unul dintre cei cinci vulcani activi de pe Island of Hawai'i. Peste 2.000 de oameni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele pana in prezent.