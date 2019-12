Washingtonul acuza Bagdadul ca nu i-a "protejat" pe americani

Ziare.

"Am prevenit guvernul irakian in repetate randuri si am impartasit informatii pentru a incerca sa actionam impreuna cu acesta pentru a-si asuma responsabilitatea de a ne proteja in calitate de putere invitata", le-a declarat jurnalistilor, la Washington, un oficial cu rang inalt din Departamentul de Stat al SUA, citat de AFP.El a reamintit ca armata si diplomatii americani sa aflau la fata locului "la invitatia guvernului irakian"."Prin urmare, este de responsabilitatea si datoria lor de a ne proteja. Dar ei nu au luat masurile adecvate pentru aceasta", a deplans sub acoperirea anonimatului acest oficial de rang inalt.Mai multe atacuri atribuite de Statele Unite unor factiuni pro-Iran au vizat in ultimele saptamani baze militare unde sunt prezenti americani in Irak. Vineri, 36 de rachete au lovit astfel una din aceste baze din centrul tarii, omorand un subcontractant american si ranind soldati americani.Ca represalii, armata americana a efectuat duminica raiduri aeriene impotriva unor baze ale brigazilor Kataib Hezbollah , una din factiunile fortelor paramilitare pro-iraniene Hashd al-Shaabi care au afirmat ca loviturile au facut 25 de morti printre membrii sai.De asemenea, au declansat o controversa in Irak. Guvernul irakian a spus ca doreste "sa revada" relatiile sale cu Statele Unite iar deputatii au indemnat la alungarea soldatilor americani dincolo de frontierele tarii."Am avut schimburi de replici frecvente si tensionate cu guvernul irakian pe tema acestor amenintari" antiamericane si "bineinteles ca le-am spus ca vom riposta la acest ultim atac", a tinut sa sublinieze oficialul cu rang inalt de la Washington.