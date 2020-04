Zi neagra in New York, cu 630 de decese provocate de COVID-19. Guvernator: Inca nu am atins apogeul epidemiei

To every doctor, nurse and health care professional: we need you.https://t.co/Ahza9sLZt9 #AskMyMayor pic.twitter.com/W1ibVgk9k9 - Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 4, 2020

Ziare.

com

", a declarat guvernatorul democrat Andrew Cuomo in cadrul unei conferinte de presa.Potrivit acestuia, cresterea numarului de cazuri de infectare a fost deosebit de rapida in Long Island.Tot sambata, primarul New York-ului, Bill de Blasio, a lansat un apel pentru mobilizarea generala a personalului medical, estimand ca este nevoie de ajutorul a 45.000 de profesionisti suplimentari pentru a lupta impotriva noului coronavirus care se raspandeste cu viteza maxima in metropola.", a precizat el intr-un videoclip postat pe contul sau de Twitter