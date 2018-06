Arabia Saudita a eliberat primele permise auto pentru femei

Ziare.

com

Autoritatile rutiere au verificat permisele internationale de conducere ale solicitantelor permis, care au sustinut examene practice inainte de eliberarea documentelor, a anuntat agentia de presa oficiala SPA, citata de AFP.Potrivit AFP, Arabia Saudita era singura tara din lume in care femeilor le era interzis sa sofeze.Regele Salman a anuntat ca va ridica interdictia in iunie, in cadrul unui program de reforme inspirat de fiul sau, printul mostenitor Mohamad bin Salman. Chiar si luna trecuta, au fost arestate sub acuzatia de atentat la siguranta nationala femei care manifestau pentru dreptul de a conduce si pentru eliberarea de sub tutela barbatilor. Femeile saudite au inca nevoie de permisiunea unui barbat din familie pentru a urma studii si pentru a calatori.