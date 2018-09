Arabia Saudita ar vrea sa transforme Qatarul intr-o insula

Ziare.

com

"In calitate de cetatean, astept cu nerabdare detalii despre punerea in aplicare a proiectului insulei Salwa, un mare, istoric proiect care va schimba geografia regiunii", a scris pe Twitter Saud al-Qahtani, un colaborator apropiat al printului mostenitor Mohammad bin Salman.Adanc de 15 pana la 20 de metri si cu o latime de 200 de metri, canalul ar permite trecerea navelor comerciale de diferite tipuri.O parte a canalului, ce ar costa pana la 2,8 miliarde de riali (750 de milioane de dolari), ar fi rezervata unei instalatii pentru prelucrarea deseurilor nucleare.Cinci societati specializate in constructia canalelor ar fi fost invitate sa propuna un proiect concret, iar firma aleasa ar urma sa fie anuntata in septembrie, a informat in iunie jurnalul Makkah.Autoritatile saudite nu au raspuns la solicitarile de comentarii, iar Qatarul nu a reactionat deocamdata.Dupa ruperea relatiilor diplomatice in 2017, au fost introduse mai multe restrictii economice, ca inchiderea frontierei Qatarului cu Arabia Saudita Eforturile de mediere depuse de Kuweit si Statele Unite, care dispun in Qatar de cea mai mare baza aeriana din Orientul Mijlociu, nu au reusit pana in prezent sa rezolve diferendul, mai scrie AFP.