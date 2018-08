Arabia Saudita l-a expulzat pe ambasadorul Canadei pentru o "imixtiune flagranta in afaceri interne"

Ziare.

com

Riadul a explicat ca a luat aceste masuri in urma unei "imixtiuni flagrante in afacerile interne ale Regatului (saudit) ". Totodata, Arabia Saudita si-a retras propriul reprezentant diplomatic de la Ottawa, informeaza agentia de stiri Dpa.Reactia Riadului vine dupa ce sefa diplomatiei de la Ottawa a cerut eliberarea activistului Raif Badawi si surorii sale, Samar.Ensaf Haidar, sotia lui Raif Badawi, locuieste in Quebec impreuna cu cei trei copii ai cuplului. Acestia au devenit recent cetateni canadieni."Am fost informati de ceea ce ministrul canadian de Externe si Ambasada canadiana in Regat (Arabia Saudita - n.red) au spus despre ce au numit "activisti ai societatii civile" si afirmam ca aceasta atitudine negativa si surprinzatoare este o acuzatie incorecta", a comunicat Ministerul de Externe de la Riad printr-un mesaj pe Twitter.Ottawa a incalcat legile si procedurile juridice saudite si a violat suveranitatea Arabiei Saudite, a mai afirmat MAE de la Riad."Canada va milita mereu pentru protectia drepturilor omului, inclusiv drepturile femeilor si libertatea de expresie in intreaga lume", a declarat Marie-Pier Baril, purtatorul de cuvant al ministrului de Externe de la Ottawa.Potrivit site-ului Global Affairs, valoarea schimburilor comerciale intre Canada si Arabia Saudita s-a ridicat in anul 2016 la aproape 2,3 miliarde de dolari. In acelasi an, Canada a exportat echipamente militare catre Arabia Saudita in valoare 142,2 milioane de dolari.Guvernul de Ottawa, condus de premierul liberal Justin Trudeau, se confrunta cu presiuni in plan intern sa stopeze exporturile de echipamente militare catre Arabia Saudita, in contextul temerilor ca armele ar putea fi folosite pentru comiterea de abuzuri in aceasta tara si in Yemen.