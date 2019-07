Arabia Saudita va gazdui soldati americani, o premiera din 2003

Ziare.

com

"Regele Salman (...) si-a dat acordul pentru gazduirea de forte americane cu scopul de a creste nivelul mutual de cooperare pentru apararea securitatii in regiune si a stabilitatii acesteia si garantarea pacii", a informat un purtator de cuvant al Ministerului saudit al Apararii, citat de agentia de stat SPA.Arabia Saudita nu a mai gazduit soldati americani din 2003, dupa retragerea acestora la sfarsitul razboiului contra Irakului.Riadul a primit timp de 12 ani forte americane, in principal de aviatie, intre operatiunea "Furtuna in desert" din 1991, cand Irakul a invadat Kuweitul, si sfarsitul razboiului din 2003, care l-a rasturnat de la putere pe Saddam Hussein.Pana la 200 de aparate americane erau astfel stationate la baza Prince Sultan, la circa 80 de kilometri de Riad, in punctul de maxim al operatiunilor contra Irakului. Peste 2.700 de misiuni au fost coordonate de la comandamentele din Arabia Saudita.In schimbul prezentei militarilor americani, cei din urma au avut obligatia de a-i pregati pe omologii lor sauditi.Cu toate acestea, relatiile dintre cele doua tari au cunoscut si momente tensionate in cursul celor 12 ani de cooperare, in special dupa atentatele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite, puse la cale de Osama bin Laden, de origine saudita.