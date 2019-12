Asasinatul jurnalistului Khashoggi: 5 sauditi au fost condamnati la moarte

Ziare.

Nu a fost emisa nicio acuzatie impotriva lui Saud al-Qahtani, un consilier apropiat al printului mostenitor Mohammed bin Salman, a adaugat procurorul, indicand ca fostul numar doi al serviciului de informatii saudit, generalul Ahmed al-Assiri, a fost achitat.Potrivit Reuters, alti trei suspecti au fost condamnati in total la 24 de ani de inchisoare pentru ca "au acoperit crima", au adaugat procurorii.Jamal Khashoggi, jurnalist critic fata de puterea saudita, a fost ucis si dezmembrat in consulatul tarii sale la Istanbul de catre un comando saudit , pe 2 octombrie 2018. El venise la consulat ca sa obtina actele necesare pentru a se casatori cu o femeie turca Hatice Cengiz, care il astepta in afara consulatului.De abia pe 20 octombrie 2018 Arabia Saudita recunoaste ca jurnalistul Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul sau din Istanbul