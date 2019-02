Asasinatul jurnalistului Khashoggi: Printul mostenitor saudit a spus in 2017 ca i-ar dedica un glont

Ziare.

Conversatia, interceptata de agentiile americane de informatii, este dovada cea mai amanuntita de pana acum ca printul coroanei saudite a luat in considerare uciderea lui Jamal Khashoggi cu mult inainte ca o echipa de agenti sauditi sa-l stranguleze in consulatul saudit din Istanbul si sa-i dezmembreze corpul folosind un fierastrau de oase.Decesul lui Khashoggi a provocat saptamani de indignare in intreaga lume si intre ambele partide de la Washington , unde congresmenii au cerut o investigatie pentru stabilirea responsabililor.Guvernul saudit a negat ca tanarul mostenitor al coroanei a jucat vreun rol in crima, iar presedintele Trump a aratat public putin interes in a incerca sa obtina dovezi despre cine a fost responsabil. Printul Mohammed, urmatorul in linie ierarhica la tronul saudit dupa tatal sau bolnav, regele Salman, a devenit conducatorul de facto al Arabiei Saudite si aliat apropiat al Casei Albe - in special al lui Jared Kushner, ginere si consilier al presedintelui.Conversatia pare sa fi fost recent transcrisa si analizata ca parte a unui efort al agentiilor de informatii pentru a gasi dovezi despre cine a fost responsabil pentru moartea lui Khashoggi. Agentia Nationala de Securitate si alte agentii americane de spionaj cerceteaza acum vocea si conversatiile de-a lungul anilor ale printului coroanei pe care ANS le intercepteaza si stocheaza in mod obisnuit, la fel cum agentia a facut mult timp pentru alti oficiali straini de top, inclusiv aliati apropiati ai Statelor Unite.