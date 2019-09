Atacul cu drone asupra a doua instalatii petroliere: SUA acuza Iranul, Arabia Saudita spune ca poate si vrea sa riposteze. Efecte la nivel mondial

SUA condamna atacul si acuza Iranul

Doua instalatii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac de drona sambata dimineata devreme, atacul fiind revendicat, in cursul zilei, de rebelii yemeniti houthi."La ora 4.00 (1.00 GMT), echipele de securitate industriala Aramco au intervenit la incendii in doua dintre instalatiile sale la Abqaiq si Khurais" in estul Arabiei Saudite, cele doua incendii fiind stinse, a informat France Presse, care citeaza agentia oficiala de presa saudita SPA.Atacul a fost revendicat in cursul zilei de rebelii yemeniti houthi, acesta fiind al treilea atac de acest gen in ultimele cinci luni impotriva infrastructurilor gigantului petrolier.Rebelii houthi au revendicat cele doua atacuri precedente, in mai si august, asupra instalatiilor Aramco in regatul saudit. Rebelii yemeniti, sprijiniti de Iran, revendica regulat tiruri de drone sau rachete impotriva unor tinte saudite, declarand ca actioneaza ca represalii pentru loviturile aeriene ale coalitiei conduse de Arabia Saudita ce intervine in Yemen in sprijinul fortelor proguvernamentale.Coalitia, care intervine impotriva rebelilor houthi din 2015, a confirmat unele dintre aceste atacuri si a dezmintit altele.Presedintele american, Donald Trump, a condamnat sambata atacul cu drone, in cursul unei discutii telefonice cu printul mostenitor saudit, Mohammad bin Salman, iar secretarul de stat american, Mike Pompeo, a adus acuzatii Iranului, transmite AFP, citata de Agerpres."Statele Unite condamna cu fermitate atacul de sambata impotriva unor importante infrastructuri energetice. Actiuni violente contra unor zone civile si infrastructuri vitale pentru economia mondiala nu fac decat sa agraveze conflictele si neincrederea", a declarat Casa Alba intr-un comunicat, dupa apelul telefonic."Iranul a lansat un atac fara precedent impotriva aprovizionarii energetice mondiale", a afirmat, la randul sau, Mike Pompeo pe Twitter. "Indemnam toate tarile sa condamne public si fara echivoc atacurile Iranului. Statele Unite vor actiona cu partenerii si aliatii nostri pentru a asigura aprovizionarea pietelor energetice si pentru ca Iranul sa dea socoteala pentru agresiunea sa", a adaugat seful diplomatiei de la Washington.Si printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammad bin Salman, a afirmat replicat, sambata, afirmand ca tara sa are "vointa si capacitatea" de a riposta la atacul cu drone lansat de rebelii yemeniti houthi, a transmis agentia oficiala saudita SPA, citata de AFP."Regatul are vointa si capacitatea de a face fata si a raspunde la aceasta agresiune terorista", a spus printul Mohammad bin Salman, in cursul discutiei telefonice cu presedintele american, Donald Trump.Atacul cu drone asupra celor doua instalatii petroliere din Arabia Saudita a provocat oprirea "temporara" a productiei celor doua situri, afectand aproximativ jumatate din productia gigantului petrolier national Aramco, a anuntat sambata Ministerul saudit al Energiei, citat de AFP.Atacul "a condus la suspendarea provizorie a productiei la siturile Abqaiq si Khurais", a declarat ministrul saudit al energiei, printul Abdulaziz bin Salman, intr-un comunicat dat publicitatii de agentia de presa SPA.Atacul a determinat intreruperea productiei a 5,7 milioane de barili de titei pe zi, circa 50% din productia totala a Aramco, a adaugat el.Decizia va produce efecte pe piata mondiala a titeiului, avand in vedere ca e vorba de circa 5% din productia mondiala de petrol pe zi, potrivit cotidianului american Wall Street Journal. Arabia Saudita asigura 10% din necesarul mondial si este cel mai mare exportator din lume.SUA au anuntat ca sunt pregatite sa apeleze la rezervele de petrol destinate situatiilor de urgenta, daca va fi necesar pentru a preveni perturbarea pietelor, informeaza Reuters.Secretarul pentru Energie, Rick Perry, le-a solicitat angajatilor Departamentului sa colaboreze cu Agentia Internationala pentru Energie (IEA), pentru a identifica optiunile disponibile pentru o actiune la nivel global, daca va fi necesar.De asemenea, Agentia Internationala pentru Energie a anuntat ca monitorizeaza cu atentie situatia si este in contact atat cu autoritatile saudite, cat si cu principalii producatori si consumatori.In plus, un oficial din cadrul Ministerului saudit al Energiei a declarat ca o parte din productie a fost redusa din ratiuni de precautie, putand fi reluata rapid.