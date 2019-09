Atacurile aeriene asupra rafinariilor din Arabia Saudita ar fi fost lansate, cel mai probabil, din Iran

Ziare.

com

Atacul a inclus lansarea de rachete de croaziera, pe langa drone, care au zburat la o altitudine joasa, a declarat sursa, iar traiectoria acestora a fost identificata ca provenind din nordul uzinei petroliere Abqaiq, care a fost lovita de peste 10 proiectile sambata la primele ore ale diminetii.Rachetele, potrivit estimarilor anchetatorilor, au aburat peste zona de sud a Iranului si prin spatiul aerian al Kuweitului inainte de a-si atinge tinta. Kuweitul a anuntat luni ca o ancheta se afla in curs de desfasurare fiind lansata la scurt timp de la informatiile privind atacurile cu drona sau racheta asupra a doua rafinarii de petrol din Arabia Saudita.Sursa citata de CNN a declarat ca rachetele au evitat sa zboare pe deasupra Golfului Persic deoarece sistemele de radare ale SUA si Arabiei Saudite sunt mai puternice. Sistemele de aparare anti-aeriene saudite sunt concentrate in Golf.Atacurile care au vizat rafinarii saudite au fost comise cu armament iranian si nu au fost lansate din Yemen, a anuntat luni seara coalitia internationala condusa de Arabia Saudita, conform agentiei Reuters."Rezultatele preliminare arata ca armele utilizate sunt iraniene, iar acum lucram pentru a determina locatia. Atacul terorist nu a fost lansat din Yemen asa cum sustin insurgentii huthi", a declarat colonelul Turki al-Malki, purtatorul de cuvant al coalitiei internationale conduse de Arabia Saudita care efectueaza raiduri aeriene in Yemen.Iranul a catalogat drept "inacceptabile" acuzatiile Statelor Unite privind responsabilitatea Teheranului in lansarea atacurilor care au vizat instalatii petroliere din Arabia Saudita.Donald Trump, presedintele SUA, a anuntat ca asteapta pozitia Arabiei Saudite referitoare la autorii atacului, sugerand ca Washingtonul ar putea lansa o actiune militara. Administratia americana a atribuit atacurile Iranului.Atacurile cu drone care au vizat rafinarii din Arabia Saudita afecteaza aproximativ jumatate din productia de petrol saudita, a informat cotidianul Financial Times. Insurgentii huthi din Yemen, sustinuti de Iran, au revendicat atacurile cu drone care au provocat incendii la centrele saudite de rafinare a petrolului din Abqaiq si Khurais.