Autoritatile din Arabia Saudita anunta ca au recuperat 93 de miliarde de euro in urma campaniei anticoruptie

Ziare.

com

In total, 381 de demnitari si membri ai elitei politice sau mediilor de afaceri au fost retinuti sau chemati la audieri, unii in calitate de martori, iar solutionari pe cale amiabila au fost incheiate cu 87 dintre ei, ceea ce a permis recuperarea a 400 de miliarde de riali sauditi (), a precizat miercuri parchetul.Parchetul s-a opus acestui tip de aranjamente in 56 de cazuri, care fac obiectul unor urmariri penale, iar opt persoane care au refuzat sa negocieze urmeaza sa fie judecate de coruptie.In primele trei luni ale operatiunii, suspectii - intre care se afla printul Walid bin Talal, un investitor de prim-plan - au fost retinuti in Hotelul Ritz-Carlton la Riad.Unii critici ai printului Mohammed bin Salman l-au acuzat ca a luat ostatice elitele tarii pentru a cere rascumparari si au denuntat o demonstratie de forta.