Black Panther, primul film proiectat in Arabia Saudita, dupa o interdictie de 35 de ani

Acest regat ultraconservator, care s-a angajat intr-o serie de reforme, a pus capat la sfarsitul lui 2017 unei interdictii de 35 de ani ce viza existenta si functionarea cinematografelor. Compania americana AMC Entertainment a obtinut prima licenta pentru exploatarea salilor de cinematograf in Arabia Saudita.Intr-un interviu acordat marti seara pentru CNN, directorul executiv al AMC Entertainment, Adam Aron, a confirmat ca primul film ce va fi proiectate pe marile ecrane saudite va fi "Black Panther".Autoritatile locale au anuntat mai intai ca prima sala de cinema se va deschide miercuri, insa surse apropiate de guvern si de mass-media locale au precizat ca va fi vorba doar despre o proiectie-test, ce va avea loc in noul cinematograf din cartierul financiar Regele Abdallah din Riad, iar cinematografele saudite vor fi deschise pentru publicul larg in luna mai."Va fi prima (proiectie) dintr-o serie de teste, la care vor participa specialisti din industrie, care vor fi organizate (...) cu ocazia ultimelor pregatiri inainte de deschiderea cinematografelor pentru publicul larg", au explicat reprezentantii Centrului de comunicare internationala din cadrul Ministerului Informatiei.Adam Aron va asista si el la proiectia de miercuri. AMC Entertainment, cea mai mare retea de cinematografe din Statele Unite, a semnat in luna decembrie un contract de intentie cu Fondul suveran saudit pentru a construi si a administra mai multe cinematografe in acest regat.Potrivit Ministerului Informatiei si presei saudite, 350 de cinematografe, care vor avea 2.500 de ecrane, vor fi construite in mai multe orase din Arabia Saudita pana in 2030.Un plan pe termen scurt vizeaza inaugurarea unui numar de 40 de cinematografe in 15 orase saudite in urmatorii cinci ani.Distribuitorii internationali au considerat acest regat drept ultima piata cinematografica de mari dimensiuni ramasa inca neexploatata in Orientul Mijlociu, in contextul in care Arabia Saudita are o populatie de peste 30 de milioane de locuitori, dintre care majoritatea au varste mai mici de 25 de ani.AMC Entertainment va face concurenta altor companii de renume, precum VOX Cinemas, principalul distribuitor de filme in Orientul Mijlociu, al carui sediu general se afla in Dubai.Anularea interdictiei cinematografelor din Arabia Saudita se inscrie in politica de deschidere pe plan international a acestei tari, initiata in ultimele luni de printul mostenitor Mohammad bin Salman, in pofida opozitiei exprimate de mediile religioase conservatoare.Autoritatile saudite au anuntat si alte reforme, inclusiv dreptul femeilor de a asista la concerte, dar si un plan ce vizeaza realizarea unor investitii de 64 de miliarde de dolari in sectorul de divertisment din Arabia Saudita in urmatorii 10 ani.