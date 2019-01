Cazul Jamal Khashoggi: Inainte sa fie asasinat, jurnalistului i-au fost monitorizate conversatiile

Ziare.

Jamal Khashoggi probabil a crezut ca mesajele pe care i le trimitea disidentului Omar Abdulaziz erau confidentiale, dat fiind ca erau trimise prin aplicatia WhatsApp. In realitate, erau compromise, la fel ca restul aplicatiilor telefonului lui Abdulaziz, care se pare ca ar fi fost afectat de sistemul de spionaj Pegasus, potrivit unor surse citate de CNN.Abdulaziz a decis sa ii actioneze in judecata pe producatorii softului Pegasus, compania cibernetica israeliana NSO Group, pe care o acuza de incalcarea reglementarilor internationale prin trimiterea aplicatiei unor regimuri opresive.NSO a negat orice implicare in moartea lui Jamal Khashoggi, insistand ca software-ul este folosit "doar pentru combaterea terorismului si a infractionalitatii".Compania israeliana a fost catalogata drept "cel mai rau din ce este mai rau" de catre activistul pentru transparenta Edward Snowden. "In lumea actuala, NSO Group este, din dovezile pe care le avem, cel mai rau din ce este mai rau din cauza vanzarii acestor instrumente de sustragere a informatiilor, utilizate pentru incalcarea drepturilor omului in cazul disidentilor, liderilor opozitiei si activistilor", a declarat Snowden in noiembrie 2018.Expertul in securitate cibernetica Michael Shaulov a lansat o firma de profil in anul 2010, ca parte a reactiei la amenintarile reprezentate de softul Pegasus. "Chiar si cand NSO Group vinde softul unei agentii guvernamentale de securitate, in cazul in care angajatii acesteia vor sa vizeze tinte ilegitime, NSO nu mai are niciun control. Nu pot opri acest lucru", explica el."Daca Apple sau Google nu remediaza problema acestui soft, vulnerabilitatea poate persista multi ani, iar NSO poate continua sa vanda un soft care infecteaza telefoane", a explicat Shaulov.Specialistii firmei Citizen Lab, cu sediul in orasul canadian Toronto, au depistat utilizarea softului Pegasus in 45 de tari, unde ar putea fi efectuate "operatiuni de monitorizare".Softul, care se instaleaza in smartphone-uri printr-un click pe un mesaj fals, ofera acces total la aplicatiile telefonului - date, mesaje, coordonate GPS. In cazul lui Jamal Khashoggi, specialistii Citizen Lab afirma ca i-a fost trimis un mesaj lui Abdulaziz sub forma unei actualizari la un soft comandat. In acest fel, telefonul lui Abdulaziz a fost infectat cu Pegasus, oferindu-le atacatorilor acces la conversatiile zilnice cu Jamal Khashoggi.Cazul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, asasinat in Consulatul Arabiei Saudite din orasul turc Istanbul, a generat critici vehemente la nivel international. Canada, Franta, Statele Unite si Germania au introdus sanctiuni punctuale contra Arabiei Saudite dupa moartea jurnalistului.Jamal Khashoggi a disparut pe 2 octombrie 2018 in Consulatul Arabiei Saudite din orasul turc Istanbul. Arabia Saudita a admis ca editorialistul cotidianului The Washington Post a fost ucis, incercand sa atribuie crima unor agenti care au actionat pe cont propriu. Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", a afirmat sir John Sawers, un fost director al Serviciului britanic de informatii externe (MI6).Arabia Saudita a negat ca printul mostenitor saudit ar fi implicat in acest complot. Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut clarificari din partea Arabiei Saudite in acest caz.