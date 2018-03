Cele mai multe arme exportate de SUA in ultimii cinci ani au ajuns in Arabia Saudita

Ziare.

Intre 2013 si 2017, sistemul global de transferuri de arme a crescut cu 10% in comparatie cu perioada de cinci ani de dinaintea celei analizate si reprezinta o continuare a trendului ascendent din ultimii 20 de ani, a anuntat, luni, Institutul de Cercetare privind Pacea Internationala de la Stockholm (Sipri), potrivit The Guardian.SUA, fiind cel mai mare exportator din lume, si-au crescut vanzarile intre cele doua perioade cu 25%. Americanii au aprovizionat cu arme 98 de state, reprezentand peste o treime din exporturile globale.Rusia, al doilea cel mai mare exportator, a avut o scadere cu 7,1% a volumului de exporturi. Exporturile americane sunt mai mari cu 58% fata de cele ale Rusiei.Franta, Germania si China sunt, de asemenea, intre primele cinci tari din top. Pe locul sase se situeaza Marea Britanie."Bazandu-se pe acorduri semnate in timpul Administratiei Obama, livrarile de arme americane au atins in perioada 2013-2017 cel mai inalt nivel de la sfarsitul anilor 90", a spus Aude Fleurant, directorul programului de cheltuieli militare si pentru arme de la Sipri."Aceste acorduri si alte contracte majore semnate in 2017 vor asigura Statelor Unite statutul de cel mai mare exportator de arme in urmatorii ani", a adaugat el.Orientul Mijlociu, o regiune in care in ultimii cinci ani majoritatea tarilor au fost in conflict, reprezinta 32% din importurile globale de arme.Importurile de arme din regiune s-au dublat in perioada 2013-2017, dar si in perioada de cinci ani de dinainte. SUA, Marea Britanie si Franta sunt principalii furnizori de arme in regiune in timp ce Arabia Saudita, Egipt si Emiratele Arabe Unite sunt principalii destinatari.Jumatate din exporturile Regatului Unit, care a fost vizitat de printul mostenitor al Arabiei Saudite saptamana trecuta, se duc in Arabia Saudita, tara care si-a crescut importurile cu 225%.Conform Sipri, sauditii folosesc armele in conflicte militare, precum cel din Yemen, soldat cu moartea a sute de civili."Conflictele violente la scara larga din Orientul Mijlociu precum si ingrijorari in privinta drepturilor omului au generat dezbateri in Europa Occidentala si in America de Nord privind restrictii in vanzarea armelor", a spus Pieter Wezeman, un cercetator senior al programului de cheltuieli militare si pentru armament al Sipri."Cu toate acestea, SUA si statele europene raman principalii exportatori de arme pentru regiune, iar 98% dintre armele importate de Arabia Saudita vin de la aceste surse", a adaugat el.Israelul a crescut importurile de arme cu 125%, primind arme in mare parte de la SUA, Germania si Italia.India, care primeste majoritatea armelor de la Rusia, se afla pe primul loc in clasamentul importatorilor. Egipt, Emiratele Arabe Unite si China se afla de asemenea intre primele cinci tari in clasamentul importatorilor."Tensiunile dintre India, pe de-o parte, si Pakistan si China, de cealalta, stau la baza cererii din ce in ce mai mari a Indiei pentru arme majore pe care nu le poate produce", a spus Siemon Wezeman, cercetator la Sipri."China, pe de alta parte, devine din ce in ce mai capabila sa isi produca propriile arme si continua sa isi imbunatateasca relatiile cu Pakistan, Bangladesh si Myanmar prin furnizarea de arme", a adaugat el.