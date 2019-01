De ce a blocat Netflix un episod critic la adresa printului mostenitor al Arabiei Saudite

Ziare.

com

In episodul difuzat pentru prima data in octombrie, Minhaj critica felul in care Statele Unite au ales sa gestioneze relatiile durabile pe care le au cu Arabia Saudita, dupa uciderea disidentului saudit, jurnalistul Jamal Khashoggi."Ar fi un moment bun acum sa reevaluam relatiile noastre cu Arabia Saudita", a spus Minhaj, "si vorbesc atat ca musulman, cat si ca american", scrieDupa ce a primit luna trecuta o cerere oficiala din partea Comisiei guvernamentale pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, Netflix a decis sa scoata episodul din lista celor ce pot fi vizualizate in Arabia Saudita, conformIntr-o declaratie publica, Netflix si-a aparat decizia: "Sustinem cu tarie libertatea de exprimare artistica in intreaga lume si am scos episodul de la vizualizare doar pe teritoriul Arabiei Saudite, deoarece am primit o cerere oficiala, bazata pe lege, si noi respectam legile locale."Episodul poate fi vazut pe reteaua Netflix oriunde in alta parte a lumii, si poate fi accesat chiar si din Arabia Saudita prin canalul de YouTube al show-ului. YouTube nu a raspuns, marti, la intrebarea daca a primit, la randul sau, vreo cerere oficiala din partea autoritatilor saudite.Episodul "Patriot Act" pare a fi singurul caz in care guvernul sadit a cerut Netflix sa blocheze continut media.Minhaj nu a comentat public informatia cu privire la interzicerea episodului, cu toate ca, intr-un interviu de luna trecuta din publicatia, a declarat ca este ingrijorat de ce consecinte ar putea avea acest episod: "Am avut multe discutii in familie daca sa-l fac sau nu, pana am ajuns sa fiu impacat pe plan personal si spiritual cu orice fel de consecinte ar putea aparea."Articolul 6 din legea saudita cu privire la infractiunile cibernetice, invocata in cazul Netflix, spune ca se interzice "productia, pregatirea, transmisia sau stocarea de materiale ce pot afecta ordinea publica, valorile religioase, morala publica si viata personala" pe Internet. Specialistii il considera ca fiind un instrument foarte puternic si foarte cuprinzator care permite autoritatilor sa poate cenzura, virtualmente, orice mesaj transmis pe Internet.Comitetul pentru Protectia Jurnalistilor plaseaza Arabia Saudita pe locul trei in topul tarilor cu cea mai puternica cenzura si considera ca are dovezi ca de la numirea oficiala a Printului Mostenitor anul trecut, presiunile asupra jurnalistilor s-au innasprit, cu toate ca printul promitea sa fie un promotor al modernizarii si al reformelor."Autoritatile au folosit intensiv mecanismele legale destinate combaterii terorismului pentru a reduce la tacere jurnalistii", sustine Comitetul intr-un articol publicat in septembrie anul trecut.