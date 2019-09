De ce ii este aproape imposibil Arabiei Saudite sa se apere de atacurile cu drone, chiar daca a investit enorm in aparare

Ziare.

com

Pagubele grave suferite de rafinaria de la Abqaiq si de exploatarea petroliera de la Khurais, in estul tarii, au fost rezultatul unui atac cu zece drone, scrie luni centrul de analiza american Soufan Center.Folosirea aditionala a unor rachete de croaziera este posibila, adauga Centrul, citand responsabili ai administratiei americane.Sunt arme de care dispun rebelii houthi, sustinuti de Iran de la inceputul confruntarii din Yemen cu o coalitie condusa de Riad, in urma cu cinci ani. Ei au demonstrat in mai multe randuri, in special din primavara lui 2019, ca aceste arme reusesc sa strapunga masurile de aparare saudite.Pentru o astfel de amenintare "trebuie un sistem de aparare foarte perfectionat, de care dispune, cred, numai un grup aeronaval american" organizat in jurul unuia dintre portavioanele Fortelor navale americane, da asigurari pentru France Presse un sef francez al serviciului de informatii aflat in rezerva care a dorit sa-si pastreze anonimatul."Un atac coordonat precum cel comis sambata nu este la indemana oricui si nu este la indemana oricui nici sa se poata apara de un atac ca acesta", a adaugat el.La inceputul lui iulie, rebelii houthi au prezentat cu mare pompa, in cadrul unei ceremonii desfasurate intr-un loc secret, o drona-bombardier, numita "Sammad 3", si o racheta de croaziera, denumita "Al-Qods". Ei dispun, de asemenea, de o drona inarmata cu explozibili denumita "Qasef 2"."Este puterea egalizatoare a tehnologiei, care le permite unor banditi sa poata ameninta marile puteri", si-a exprimat recent indignarea un inalt gradat al armatei franceze, sub acoperirea anonimatului. "Suntem invinsi de motoare de 250 kg, cum suntem invinsi de mine in Mali ", a adaugat el. Arabia Saudita a cheltuit averi pentru a se dota cu sisteme de aparare sol-aer, precum baterii de rachete antiracheta americane Patriot, radare si o forta aeriana ultramoderna.Cheltuielile sale de inarmare au depasit 65 de miliarde de dolari in 2018, potrivit Institutului de cercetare pentru pace din Stockholm.Becca Wasser, analista la centrul de reflectie Rand Corp, precizeaza pentru France Presse ca "in cea mai mare parte Arabia Saudita conteaza pe sistemele sale Patriot pentru a intercepta proiectilele houthi, insa rezultatele sunt sub asteptari, dat fiind ca rachetele Patriot sunt destinate mai degraba distrugerii rachetelor decat dronelor"."Utilizarea dronelor arata ca houthi au gasit o fisura in sistemele lor de aparare", crede ea.Dimensiunile instalatiilor petroliere saudite, pe alocuri de marimea unor orase, si raspandirea lor pe intreg teritoriul regatului le face, in plus, foarte dificil de protejat in permanenta de o amenintare in schimbare.Dronele rebelilor houthi, puse la punct - potrivit unui raport al expertilor ONU publicat in 2018 - cu ajutorul unor piese de origine iraniana, sunt de dimensiuni variabile si pot zbura la viteze si altitudini variate, ceea ce face dificila interceptarea lor."Problema este ca nu exista un sistem unic pentru a trata toate aceste cazuri, iar amenintarea reprezentata de drone evolueaza fara incetare", comenteaza un inginer militar francez."Astazi, siturile sensibile sunt protejate de radare si de dispozitive de bruiaj, dar exista acum drone autonome, programabile" si astfel insensibile la bruierea GPS-ului, adauga el. "De asemenea, viteza lor va creste: va trebui sa le detectam mai repede si de mai departe", mai spune inginerul francez.Pe 19 august, fortele armate saudite au publicat imagini cu unul dintre avioanele sale de lupta F-15 distrugand in plin zbor o drona Qasef-2 deasupra Yemenului si au dat asigurari ca au neutralizat in jur de 20 de astfel de aparate in cursul ultimului an.Potrivit inregistrarilor video postate online de rebelii houthi, drona lor de atac "Sammad 3" dispune de o raza de actiune de 1.500 km, ceea ce face sa poata ajunge in orice punct de pe teritoriul Arabiei Saudite, precum si in mai multe regiuni din Emiratele Arabe Unite, aliate ale Riadului in razboiul din Yemen.Rebelii houthi din Yemen, sustinuti de Iran, au revendicat responsabilitatea acestor atacuri, dar secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca nu exista nicio dovada ca acest "atac fara precedent impotriva aprovizionarii energetice mondiale" a venit din Yemen. Washingtonul acuza Iranul ca este la originea acestor atacuri, acuzatii calificate de Teheran drept "lipsite de sens" si "de neinteles".Potrivit coalitiei sub comandament saudit care intervine in Yemen impotriva rebelilor houthi, armamentul utilizat in acest atac este de provenienta iraniana. "Ancheta continua si toate indiciile arata ca armele utilizate sunt iraniene", a declarat purtatorul de cuvant al coalitiei, colonelul saudit Turki al-Maliki.