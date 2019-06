Doua aeroporturi din Arabia Saudita, atacate cu rachete: "Promitem regimului saudit mai multe zile dureroase"

Ziare.

Coalitia condusa de Arabia Saudita a anuntat intr-un comunicat ca a interceptat si a doborat o drona houthi care tintea orasul Abha din sud-vestul tarii.Militiile sustinute de Iran au informat ca mai multe drone au lovit turnurile de control ale aeroportului Jizan si o statie de alimentare a aeroportului Abha."Cele doua aeroporturi sunt acum scoase din functiune. Promitem regimului saudit zile mai dureroase atat timp cat agresiunea si asediul vor continua asupra tarii noastre", a declarat purtatorul de cuvant al fortelor armate rebele intr-o postare pe Twitter, publicata pe contul postului Al-Masirah.Gruparea houthi a lansat mai multe atacuri asupra aeroportului din Abha incepand de miercuri, cand un atac cu racheta asupra acestuia a produs ranirea a 26 de persoane.Coalitia condusa de Arabia Saudita, care a intervenit in 2015 in razboiului civil din Yemen pentru a restaura guvernul presedintelui Abd Rabbu Mansour Hadi, a declarat in cursul saptamanii ca a interceptat cinci drone ce aveau ca tinta aeroportul Abha si Khamis Mushait din aceeasi regiune.Ca raspuns la aceste atacuri, coalitia sustinuta de Occident a anuntat ca a distrus resursele militare ale rebelilor houthi de la periferia capitalei Sanaa.Nu s-a comunicat clar daca atacurile cu drone de sambata au produs pagube.Liderii coalitiei, Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite, au acuzat Garzile Revolutionare iraniene si miscarea libaneza Hezbollah sustinuta de Iran, ca ii sprijina pe rebelii houthi, acuzatie respinsa de acestia.Rebelii houthi si-au inmultit atacurile cu rachete si drone asupra localitatilor saudite pe masura intensificarii tensiunilor dintre Iran si statele arabe din Golf aliate ale SUA.Conflictul din Yemen este privit in regiune ca un razboi prin procura intre Arabia Saudita si Iran, noteaza Reuters.