Femeile din Arabia Saudita au primit dreptul de a-si deschide firme fara sa le mai ceara voie barbatilor

Ziare.

com

"Femeile pot acum sa-si lanseze propriile firme si sa beneficieze de serviciile online ale guvernului fara a trebui sa dovedeasca consimtamantul unui tutore", a anuntat Ministerul Comertului si Investitiilor pe site-ul sau de internet.Femeile saudite erau obligate pana acum sa prezinte dovada permisiunii din partea unui tutore masculin - de obicei sotul, tatal sau fratele - pentru a putea incepe procedurile administrative.De anul trecut insa, puternicul print mostenitor Mohammad bin Salman, in varsta de 32 de ani, a lansat o serie de reforme pentru a stimula participarea femeilor la viata publica.Obiectivul este de a face ca forta de munca feminina sa creasca de la 22%, la peste 30% pana in 2030.La 12 februarie, parchetul din Riad si-a anuntat intentia de a recruta in premiera femei.Serviciul saudit al pasapoartelor a anuntat recent ca a primit 107.000 de CV-uri de femei pentru 140 de posturi vacante in aeroporturi si la posturile de frontiera.Anul trecut, regatul a anuntat ca femeilor vor fi autorizate sa conduca autovehicule pe strazile din Arabia Saudita incepand din iunie 2018. De asemenea, ele au putut, din ianuarie, sa intre pentru prima data pe stadioane de fotbal.Mohammad bin Salman a promis o Arabie Saudita "moderata si toleranta", ceea ce reprezinta o ruptura cu wahhabismul, o viziune foarte stricta a islamului care a daunat pana acum imaginii sale in Occident.Femeile saudite se confrunta insa cu numeroase alte restrictii. In virtutea sistemului de tutela masculina, ele trebuie sa obtina permisiunea unui barbat din familia lor pentru studii, calatorii sau alte activitati, noteaza AFP