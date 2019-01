Femeile din Arabia Saudita vor afla prin SMS ca au divortat

Ziare.

Aceasta masura pare sa aiba ca obiectiv sa stopeze cazuri considerabil de raspandite prin care sotii pun - in secret - capat casatoriei, fara sa-si informeze sotiile."Femeile (...) vor fi notificate cu privire la orice modificare a statutului lor matrimonial printr-un mesaj text SMS", a anuntat Ministerul Justitiei intr-un comunicat difuzat de postul al-Ekhbariya si alte publicatii locale."Femeile din regat vor putea sa consulte documente legate de ruperea contractului lor de mariaj pe site-ul ministerului", precizeaza comunicatul.Aceasta masura intra in vigoare in contextul in care puternicul print mostenitor Mohammed bin Salman intreprinde reforme economice, sociale si religioase fara precedent in aceasta tara petroliera care le impune femeilor restrictii dintre cele mai dure in lume.Ea intra totodata in vigoare in contextul in care printul este suspectat ca a comandat asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in Consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, in octombrie, un scandal care a patat imaginea regatului in lume.