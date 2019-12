Fiul jurnalistului Jamal Khashoggi afirma ca s-a facut dreptate in cazul asasinarii tatalui sau

Ziare.

Procuratura din Srabia Saudita a anuntat luni ca cinci persoane au fost condamnate la moarte si alte trei la pedepse cu inchisoare care totalizeaza 24 de ani, pentru uciderea lui Khashoggi in consulatul Srabiei Saudite din Istanbul, in octombrie 2018."Astazi ni s-a facut dreptate, in calitate de copii ai decedatului, cu voia Domnului, Jamal Khashoggi. Ne afirmam increderea in sistemul judiciar saudit la toate nivelurile, ca a fost corect cu noi si ca s-a facut dreptate", a scris pe Twitter fiul jurnalistului, Salah Khashoggi.Khashoggi, un critic dur al Guvernului saudit, a fost asasinat in Consulatul Arabiei Saudite la Istanbul de catre o echipa de agenti sauditi.Potrivit procuraturii saudite, jurnalistul a fost ucis intr-o "operatiune scapata de sub control". Procuratura a acuzat 11 persoane, a caror identitate nu a fost dezvaluita, in aceasta operatiune.O experta ONU a conchis ca a fost vorba despre o "executie extrajudiciara".Raportoarea speciala Agnes Callamard a indemnat la anchetarea printului mostenitor Mohammed bin Salman, numit si "MBS", in asasinat.Printul a dezmintit orice implicare, insa a declarat, in octombrie, ca in calitate de lider saudit isi asuma intreaga responsabilitate.Procesul, care s-a desfasurat cu usile inchise, nu respecta normele internationale, iar autoritatile saudite au "obstructionat o tragere la raspundere adevarata", a denuntat ONG-ul de apararea drepturilor omului Human Rights Watch (HRW).