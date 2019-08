Fostul dictator din Sudan a primit 90 de milioane de dolari cash din Arabia Saudita, spun anchetatorii

Ziare.

Brigadierul de politie Ahmed Ali a afirmat ca fostul presedinte i-a declarat ca banii i-au fost "livrati de anumiti trimisi ai lui Mohammed bin Salman", printul mostenitor saudit.Omar el-Bashir a fost destituit de armata pe 11 aprilie, in urma unor ample manifestatii, dupa ce s-a aflat timp de 30 de ani in fruntea unui regim militar sustinut de islamisti.Luni, Bashir a ajuns la tribunal escortat de un important convoi militar. In sala de judecata, fostul presedinte, neras si imbracat intr-un vesmant alb traditional, a stat asezat intr-o cusca de metal.El este acuzat de "detinere de devize straine, de coruptie" si trafic de influenta.Potrivit lui Ali, in resedinta lui Bashir s-au gasit aproape 7 milioane de euro, precum si sume mai mici in dolari americani si lire sudaneze."Acuzatul ne-a spus ca banii faceau parte dintr-o suma de 25 milioane de dolari care i-a fost trimisa de catre printul Mohammed bin Salman pentru a fi folosita in afara bugetului de stat", a declarat anchetatorul la audiere.El a mai precizat ca Bashir a primit doua plati, de 35 si 30 milioane de dolari, de la regele Abdallah al Arabiei Saudite, decedat in 2015.Potrivit anchetatorului, Bashir a declarat ca banii primiti de la sauditi au fost schimbati si cheltuiti, dar nu isi aminteste cum anume.Procesul fostului presedinte sudanez s-a deschis la doua zile dupa ce militarii aflati la putere si liderii miscarii de contestare au semnat un acord istoric ce deschide calea unui transfer de putere catre civili.