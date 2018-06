Arabia Saudita ameninta cu o actiune militara impotriva Qatarului, daca emiratul va achizitiona rachete rusesti

Ziare.

Potrivit cotidianului parizian, coroana saudita a trimis recent o scrisoare presedintiei franceze, in care Riadul se declara pregatit sa poarte o "actiune militara" impotriva Qatarului daca acesta achizitioneaza, asa cum si-a exprimat intentia, sistemul de aparare antiaerian rusesc S-400.La 5 iunie 2017, Arabia Saudita, Bahrein, Emiratele Arabe Unite si Egiptul au rupt relatiile diplomatice cu Qatar, pe care l-au acuzat de sustinerea unor grupari islamiste radicale si de apropiere de Iran. Cele patru tari au impus apoi un embargou comercial Qatarului, care a respins acuzatiile, denuntand o tentativa de "punere sub tutela" de catre "cvartetul" arab.Pentru a iesi din izolare, Doha si-a inmultit contactele diplomatice si acordurile comerciale, militare sau tehnologice la nivel international.La sfarsitul lunii ianuarie, ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed Al-Attiyah, a declarat pentru agentia TASS ca tara sa poarta negocieri intr-un "stadiu avansat" pentru achizitia de sisteme rusesti S-400."O luna mai tarziu, Riadul a recunoscut la randul sau ca este in cursa pentru a obtine acest baterii sol-aer", mai scrie Le Monde."In scrisoarea trimisa catre Elysee, al carei continut a fost dezvaluit pentrude o sursa franceza apropiata dosarului, regele Salman isi exprimafata de negocierile in curs intre Doha si Moscova (...) si avertizeaza fata de riscul unei escaladari"."Regatul ar fi pregatit sa ia toate masurile necesare pentru a elimina acest sistem de aparare, inclusiv prin actiune militara", a scris monarhul saudit, cerandu-i presedintelui francez Emmanuel Macron ajutorul pentru impiedicarea acestei achizitii si mentinerea stabilitatii in regiune, a relatat publicatia franceza.