Mandat de arestare emis pe numele printesei saudite Hassa bint Salman, sora celui mai puternic om din Riad

Ziare.

com

Acest mandat de arestare pe numele lui Hassa bint Salman, sora celui mai puternic om de la Riad, a fost emis la sfarsitul lui decembrie de o judecatoare de instructie pariziana, a precizat sursa citata, confirmand o informatie dezvaluita de Le Point.In septembrie 2016, un muncitor a venit sa faca lucrari in apartamentul printesei, pe avenue Foch, intr-un cartier parizian de lux, relateaza AFP.Potrivit versiunii acestuia, barbatul fotografia camera in care urma sa intervina, dar a fost acuzat ca facea poze cu scopul de a le vinde presei.Nemultumita, Hassa bint Salman i-a ordonat atunci garzii sale de corp, potrivit muncitorului, sa-l loveasca.Barbatul spune ca a fost lovit peste fata si umilit. Garda de corp i-a ordonat sa ingenunchieze, cu mainile legate, pentru a saruta picioarele printesei.Dupa mai multe ore, el a putut sa plece din apartament, fara materiale, care i-au fost confiscate, acuza el.Garda de corp a fost inculpata pe 1 octombrie 2016, in legatura cu "violente cu arma", "sechestrare", "furt" si "amenintari cu moartea".Aceasta procedura judiciara este in curs, in vederea clarificarii acestei agresiuni, iar in cadrul procedurii a fost emis mandatul pe numele fiicei regelui Salman, scrie Reuters.