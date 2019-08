Printul Mohammed continua reforma in Arabia Saudita si lasa femeile sa calatoreasca singure

Ziare.

"Un pasaport va fi eliberat oricarui cetatean saudit care il va solicita", a anuntat cotidianul guvernamental Umm Al Qura, citand o decizie a Executivului, relateaza AFP.Potrivit cotidianului apropiat de guvern Okaz si altor media care citeaza autoritatile,Pana acum, femeile din Arabia Saudita trebuiau sa obtina permisiunea "tutorelui" lor - sot, tata sau alta ruda de sex masculin - pentru a se casatori, a-si reinnoi pasaportul sau a iesi din tara.Acest sistem, care asimila femeile saudite cu niste minori pe toata durata vietii, este denuntat de zeci de ani de organizatiile de aparare a drepturilor omului.Decizia le autorizeaza pe femeile saudite sa calatoreasca liber in strainatate si este ultima dintr-o serie de masuri de emancipare introduse de printul mostenitor Mohammed bin Salman, alias MBS, care controleaza totul in regatul ultraconservator.Cea mai emblematica dintre aceste reforme a fost cea de le permite femeilor sa conduca un autovehicul, incepand cu iunie 2018 . Femeile au primit recent si permisiunea de a asista la meciuri de fotbal si de a exercita profesii pana acum strict rezervate barbatilor.Chiar daca ele au transformat vietile a numeroase femei saudite, aceste reforme sunt totusi insuficiente in ochii criticilor, care subliniaza ca sistemul "tutorilor", in virtutea caruia barbatii au practic toata puterea asupra rudelor lor de sex feminin, este inca departe de a fi abolit.