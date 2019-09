Printul mostenitor saudit isi asuma responsabilitatea asasinarii lui Jamal Khashoggi

Ziare.

Arabia Saudita, in special Mohammad bin Salman, a fost tinta criticilor dupa asasinarea jurnalistului, in urma cu aproape un an.La 2 octombrie 2018, Jamal Khashoggi, care colabora printre altele cu Washington Post si locuia in Statele Unite, a fost ucis si dezmembrat in consulatul tarii sale la Istanbul de un comando de agenti sauditi veniti de la Riad."Imi asum intreaga responsabilitate pentru ca aceasta s-a intamplat sub domnia mea", i-a declarat printul unui reporter in decembrie 2018, potrivit citatelor reproduse intr-un documentar al programului Frontline de la PBS care va fi difuzat saptamana viitoare.Printul mostenitor a tinut sa sublinieze ca a aflat despre asasinat abia dupa ce a fost comis.Intrebat in marja unei curse automobilistice din apropiere de Riad despre motivul pentru care nu a fost la curent cu crima, printul a raspuns: "Avem 20 de milioane de oameni. Avem trei milioane de angajati ai guvernului".Iar la intrebarea cum a putut un grup de agenti sa ia un avion regal pentru a merge la Istanbul ca sa comita crima, el a spus: "Am responsabili, ministri care urmaresc lucrurile, ei sunt responsabili".Mohammad bin Salman a fost acuzat de implicare personala in uciderea jurnalistului.Senatul american a adoptat o rezolutie care atribuie printului saudit responsabilitatea asasinatului, pe baza concluziilor CIA afirmand ca "nu exista nicio indoiala" ca el a "ordonat" uciderea lui Khashoggi.Dupa ce initial a negat crima, Riadul a avansat mai multe versiuni contradictorii si sustine in prezent ca jurnalistul a fost ucis in cursul unei operatiuni a unor agenti fara autorizatie oficiala.Justitia saudita l-a declarat nevinovat pe printul mostenitor si a pus sub acuzare 11 persoane, reclamand pedeapsa cu moartea in cinci cazuri.