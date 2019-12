Reporteri fara frontiere, despre sauditii condamnati la moarte pentru asasinatul jurnalistului Khashoggi: Justitia a fost ridiculizata

Ziare.

Procesul nu a respectat "principiile internationale recunoscute ale justitiei" si aceasta condamnare ar putea fi "un mijloc pentru a-i reduce la tacere pentru totdeauna pe martorii asasinatului", mai spune Christophe Deloire, vorbind si despre un posibil "caracter discretionar al acestor decizii". "Nu facand justitie in acest mod regatul (saudit) isi va reconstrui imaginea", a subliniat el.Procurorul general al Arabiei Saudite a anuntat luni condamnarea la moarte a cinci sauditi in urma procesului deschis dupa asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul.Nu a fost insa retinuta nicio acuzatie impotriva lui Saud al-Qahtani, un consilier apropiat al printului mostenitor Mohammed bin Salman, in timp ce fostul numar doi al serviciului de informatii saudit, generalul Ahmed al-Assiri, a fost achitat.Potrivit presei turce, Jamal Khashoggi, un colaborator al publicatiei Washington Post, a fost strangulat pe 2 octombrie 2018 in consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul de o echipa de agenti sauditi veniti special pentru a comite acest asasinat. Apoi, corpul sau ar fi fost dezmembrat tot in consulat si dus intr-un loc necunoscut, astfel ca nu a fost niciodata gasit.Dupa ce au avansat mai multe versiuni contradictorii, autoritatile saudite au pus moartea lui Khashoggi pe seama unei operatiuni "neautorizate", ipoteza primita cu multa neincredere atat in Turcia , cat si in tarile occidentale, unde principalul responsabil pentru aceasta crima este considerat Mohammed bin Salman.