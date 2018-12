Rusia avertizeaza Statele Unite sa nu se implice in succesiunea monarhica din Arabia Saudita

Ziare.

Mihail Bogdanov, adjunct al ministrului rus de Externe si emisar in Orientul Mijlociu al presedintelui rus, Vladimir Putin, a afirmat ca printul Mohammed bin Salman are tot dreptul de a-i succeda regelui Salman bin Abdulaziz, in varsta de 82 de ani."Sigur ca ne opunem ingerintelor. Poporul saudit si conducerea trebuie sa decida asupra acestor chestiuni. Regele a luat o decizie si nu imi pot imagina pe ce temei cineva din America se poate amesteca intr-o astfel de problema si poate stabili cine ar trebui sa conduca Arabia Saudita acum sau in viitor.Este o problema interna a Arabiei Saudite", a declarat Mihail Bogdanov, potrivit agentiei de presa Bloomberg.Intrebat daca printul Mohammed bin Salman are dreptul de a-i succeda tatalui sau, Mihail Bogdanov a precizat: "Desigur. Totul a fost decis, este absolut clar. Noi suntem in contact cu sauditii si nu vedem nicio sursa de preocupare in acest lucru". Lideri ai Congresului SUA i-au atribuit printului mostenitor Mohammed bin Salman ordinul de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi in Consulatul saudit din orasul turc Istanbul, argumentand ca Agentia Centrala de Informatii (CIA) a ajuns la aceeasi concluzie Rusia a construit relatii foarte bune cu Arabia Saudita de cand regele Salman l-a numit pe printul Mohammed bin Salman mostenitor al tronului. Presedintele rus, Vladimir Putin, a fost foarte incantat sa il intalneasca pe printul Mohammed bin Salman la summit-ul Grupului natiunilor dezvoltate si emergente G20, desfasurat recent in Buenos Aires (Argentina).Dupa ce printul Ahmed, fratele regelui Salman, a revenit la sfarsitul lunii octombrie in Arabia Saudita, au aparut speculatii ca unii membri ai familiei regale ar vrea sa il numeasca pe acesta rege. Printul Mohammed bin Salman, in varsta de 33 de ani, si-a consolidat puterea de cand a fost numit, in 2017, succesor la coroana regala saudita, marginalizandu-si adversarii.Oficiali americani au semnalat recent ca ar putea sustine numirea printului Ahmed rege saudit, au declarat sub protectia anonimatului surse saudite citate de agentia Reuters. Desi presedintele Trump a evidentiat necesitatea mentinerii relatiilor cu Arabia Saudita in pofida asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi, rezident in SUA, alti lideri de la Washington l-au criticat dur pe printul Mohammed bin Salman.Senatorul republican Lindsey Graham l-a numit pe potentialul viitor rege saudit "nebun" si "periculos".Cazul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, asasinat in Consulatul Arabiei Saudite din orasul turc Istanbul, a generat critici vehemente la nivel international. Canada, Franta, Statele Unite si Germania au introdus sanctiuni punctuale contra Arabiei Saudite dupa moartea jurnalistului. Arabia Saudita a admis ca editorialistul cotidianului Washington Post a fost ucis , incercand sa atribuie crima unor agenti care au actionat pe cont propriu. Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", a afirmat sir John Sawers, un fost director al Serviciului britanic de informatii externe (MI6).Arabia Saudita a negat ca printul mostenitor saudit ar fi implicat in acest complot. Presedintele SUA a cerut clarificari din partea Arabiei Saudite in acest caz.