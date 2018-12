Ultimele cuvinte ale jurnalistului Jamal Khashoggi

Ziare.

com

Aceasta sursa, a carei identitate nu a fost precizata de CNN, a declarat ca transcrierea arata ca uciderea jurnalistului saudit a fost premeditata si ca au fost efectuate mai multe apeluri in timpul uciderii acestuia pentru a descrie desfasurarea operatiunii, efectuata la consulatul saudit din Istanbul.Potrivit CNN, oficialii turci cred ca aceste apeluri telefonice au fost adresate unor inalti oficiali sauditi la Riad.Transcrierea comporta descrieri ale unei lupte dintre jurnalistul Khashoggi si ucigasii sai si contine sunete inregistrate pe banda in timp ce corpul dizidentului "era dezmembrat de un fierastrau" Transcrierea originala a fost efectuata de serviciile de informatii turce. CNN arata ca sursa sa a citit o versiune tradusa a acestei transcrieri si a fost informata despre investigatia facuta de autoritatile turce privind moartea jurnalistului.Jamal Khashoggi, un jurnalist saudit critic al puterii de la Riad care era colaborator al cotidianului Washington Post, a fost ucis la 2 octombrie in consulatul saudit din Istanbul.