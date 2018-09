Un barbat a fost arestat in Arabia Saudita pentru ca a luat micul dejun cu o femeie

Ziare.

In videoclipul descris de autoritati ca fiind "ofensator", barbatul, angajat la un hotel, poate fi vazut cum mananca si glumeste alaturi de o colega de serviciu, scrie The Guardian.Femeia, acoperita complet de niqab-ul islamic, face cu mana la camera si mananca. Videoclipul a fost distribuit masiv pe retelele sociale, lumea fiind revoltata. La sfarsit, femeia poate fi vazuta cum il hraneste pe barbat."Ministerul Muncii a arestat un cetatean strain in Jeddah dupa ce a aparut intr-un videoclip ofensator", se arata in comunicatul ministerului.In Arabia Saudita , femeile si barbatii care nu au relatii apropiate trebuie sa stea separati la locul de munca si in majoritatea restaurantelor. De asemenea, femeile nu pot face multe activitati fara sa fie insotite de un barbat, de cele mai multe ori un membru al familiei.Ministerul a comunicat ca patronul hotelului a fost convocat pentru ca nu a respectat regulile guvernului care prevad o segregare de gen la locul de munca. Autoritatile au facut apel catre cetatenii straini din Arabia Saudita sa respecte "valorile si traditiile societatii saudite".