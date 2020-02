Vreme extrema: in Arabia Saudita sunt minus 5 grade, iar in Irak a nins

Ziare.

Au fost minus 5 grade Celsius la Tarif, la granita cu Iordania, minus 3 grade Celsius la Ha'il, mai la est si minus 2 grade Celsius la Arar, la granita cu Irak, potrivit serviciilor de meteorologie.In capitala Riad (centru), temperatura a scazut pana la zero grade Celsius, iar strazile au fost pustii in timpul noptii de marti spre miercuri si in urmatoarea."Tara cunoaste cel mai intens val de frig dupa 2016", a declarat pentru AFP Hassan Abdallah de la centrul de meteorologie Wasm.Arabia Saudita este cunoscuta pentru caldura extrema din sezonul estival.In tara invecinata, Irak, unde verile sunt la fel de caniculare, locuitorii capitalei s-au trezit marti sub o patura de zapada. Bagdad nu s-a mai confruntat in ultimii doisprezece ani cu un astfel de fenomen, care a mai fost consemnat doar o data in peste un secol.