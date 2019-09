Atac armat la 3 km de Casa Alba: Un mort si mai multi raniti (Video)

Sounded like multiple gunshots on Columbia Rd NW in Columbia Heights, DC. lots of police and EMT. pic.twitter.com/3YnLVzibj2 - Chris G. Collison (@chriscollison) September 20, 2019

Ziare.

com

Momentan nu se cunoaste daca autorul atacului a fost prins, insa politistii au transmis ca incidentul nu este considerat ca fiind "in curs de desfasurare", conform Reuters Potrivit politiei, cele 5 persoane ranite au fost transportate la spital. Acestea nu au suferit rani care sa le puna viata in pericol.Focurile de arma au fost trase joi seara in cartierul Columbia Heights, la aproximativ 3 km de Casa Alba.Iata cateva imagini de la fata locului:A.D.