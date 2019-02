Atac armat in apropiere de Chicago: Cel putin o persoana a murit, iar mai multe au fost ranite

#Breaking: Aurora Shooting: At least 4 police officers and civilians injured following active shooter situation at Henry Pratt Manufacturing Company in #Aurora, Illinois in #Chicago. pic.twitter.com/hsRFNehfAA - Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) February 15, 2019

Politia locala din orasul Aurora a confirmat atacul, evocand pe Twitter o situatie inca "in plina desfasurare".Autoritatile locale au confirmat pe un cont de Twitter arestarea atacatorului.Agentia federala pentru controlul armelor, tutunului si armelor de foc (ATF), a precizat ca a intervenit in raspuns "la un atac aflat in desfasurare intr-o fabrica din orasul Aurora, in statul Illinois".