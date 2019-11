Atac armat in California: Mai multi morti, dupa un tir de gloante tras in multimea adunata la o petrecere (Video)

#BREAKING MASSIVE police response in a neighborhood by Peach/Pine in Fresno. Streets clogged with cars/ambulances...a lot of people being put on stretchers. Waiting to learn more. pic.twitter.com/HUT03Cdryp - Dennis Valera (@dennisreports) November 18, 2019

Ziare.

com

Locotenentul Bill Dooley, din cadrul politiei din Fresno, spune ca atacul a avut loc duminica in jurul orei locale 18:00, relateaza New Zealand Herald Dooley a precizat ca totul s-a intamplat in timpul unei petreceri, in curtea unei case, unde mai multi oameni s-au strans pentru a urmari un meci de fotbal.Apoi, mai multi indivizi s-au strecurat in curte si au inceput sa traga in multime."Ofiterii au sosit la fata locului, unde au fost gasite mai multe persoane decedate in curte", a spus Dooley pentru presa locala."Ce stim pana acum este ca in curte avea loc o petrecere, o adunare cu familie si prieteni. Toata lumea se uita la meciul de fotbal, cand suspectii necunoscuti s-au apropiat de resedinta, s-au strecurat in curte si au deschis focul", a completat acesta.Mai multe persoane au fost transportate la spital, in stare critica, potrivit presei locale.Momentan, niciunul dintre suspecti nu a fost identificat sau retinut.Potrivit CNN , ar fi vorba despre un singur atacator. Victimele decedate aveau varste cuprinse intre 25 si 30 de ani.In momentul atacului, in casa ar fi fost 35 de persoane. Acum, politistii incearca sa obtina cat mai multe imagini surprinse de camerele de supraveghere din zona.Acest atac vine dupa ce, in weekend, tot in statul California, insa in orasul San Diego, un barbat si-a impuscat mortal sotia si pe trei dintre copiii sai, dupa care s-a sinucis. Al patrulea copil al cuplului se afla in stare critica la spital, potrivit Daily Mail