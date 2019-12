Atac armat in New Orleans: Cel putin 11 victime. Un suspect a fost retinut

Chief Ferguson says 5 people were taken to UMC, 5 more to Tulane hospital. 2 are critical.



One person detained. Unclear if the person is involved. @FOX8NOLA pic.twitter.com/fqQzbnYvPA- Rilwan Balogun (@RilwanFox8) December 1, 2019

Ferguson says multiple law enforcement agencies were in the area because of Bayou Classic. @FOX8NOLA pic.twitter.com/BW0uRGvp9W - Rilwan Balogun (@RilwanFox8) December 1, 2019

Ziare.

com

Politia americana spune ca 11 oameni au fost impuscati in cartierul francez din New Orleans in primele ore ale zilei de duminica, 1 decembrie, potrivit The Independent Doua dintre victime se afla in stare critica, iar un suspect a fost retinut, conform superintendentului Shaun Ferguson. Victimele au fost duse in doua spitale diferite.Pana la aceasta ora nu au fost furnizate detalii suplimentare privind conditiile in care s-a produs incidentul armat si nici privind starea celor impuscati.Impuscaturile au avut loc intr-un mall aglomerat din Canal Street, aproape de multe hoteluri. Ofiterii au reactionat rapid, iar patrulele de politie au fost suplimentate pentru jocul de fotbal american de Ziua Recunostintei dintre Grambling State si Southern University, la Superdome.I.S.