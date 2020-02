Atac armat intr-un autobuz din California, soldat cu mai multe victime

Ziare.

com

Autobuzul se deplasa de la Los Angeles spre zona golfului San Francisco pe Interstate5, autostrada principala nord-sud pe coasta de Vest a SUA.Impuscaturile au fost semnalate la ora locala 01:27, in apropiere de Fort Tejon, comitatul Kern, de catre unii pasageri aflati in autobuz, a informat un post de stiri local, City News Service.In autobuz se aflau 42 de pasageri impreuna cu soferul. O femeie de 51 de ani a murit, iar alte cinci persoane ranite au fost spitalizate.Soferul a oprit apoi autobuzul pe o margine a drumului si presupusul atacator a coborat, lasand un pistol in vehicul.Suspectul a fost arestat la scurt timp de catre politie, dar nu se stie deocamdata care a fost motivul gestului sau.