Atac armat intr-un liceu din SUA: cel putin 8 elevi au murit

At least eight people are dead after a shooting at Santa Fe High School in Texas, reports say https://t.co/qwC5MN8BLM - BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 18, 2018

School shooting in Texas. Early reports not looking good. God bless all! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018

To the students, families, teachers of Santa Fe High School, all of those affected and the entire community: We are with you, you are in our prayers, and you're in the prayers of the American people. pic.twitter.com/8bhPWyK7vR - Vice President Mike Pence (@VP) May 18, 2018

Ziare.

com

Un individ a deschis focul vineri in Liceul din Santa Fe, situat in apropierea orasului texan Galveston.Presupusul autor al atacului a fost retinut, a declarat Cris Richardson, directorul adjunct al institutiei de invatamant."Am trimis efective pentru a ajuta Politia din Santa Fe sa faca fata unui incident cu victime multiple la un liceu. Incidentul armat s-a incheiat, iar ranitii beneficiaza de asistenta medicala", a comunicat Politia din Texas, potrivit postului Fox News.Din primele informatii reiese ca atacatorul este un student, care a intrat in liceu si a inceput sa traga la intamplare. Potrivit unui reprezentat al fortelor de ordine care au actionat la fata locului, se pare ca atacatorul a impuscat mortal 8 persoane, informeaza The Guardian Acesta este cel de-al 22-lea atac armat soldat cu victime care are loc anul acesta in scolile americane.