Atac armat intr-un supermarket din statul american Mississippi: Doua persoane au murit

Seriful comitatului DeSoto, Bill Rasco, a declarat pentru ziarul Commercial Appeal ca atacatorul a fost ranit in acest schimb de focuri care a avut loc in orasul Southaven, relateaza AFP.Cele doua victime ar fi angajati ai companiei Walmart, unul dintre cei mai mari comercianti cu amanuntul din Statele Unite, a adaugat seriful.Suspectul era si el angajat, ultima lui zi de lucru fiind luni.Statele Unite sunt afectate in mod constant de atacuri armate. Duminica, trei persoane, intre care un baiat in varsta de sase ani, au fost ucise si alte cateva ranite cand un tanar de 19 ani a deschis focul la un festival de gastronomie in Gilroy, California, la sud de San Francisco.