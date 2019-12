Atac armat la baza navala din Pearl Harbor: Doua persoane au murit

Sailor shoots dead 2 at #PearlHarbour, turns gun on himself https://t.co/fuUUsfte1F via @thetribunechd - The Tribune (@thetribunechd) December 5, 2019

#Usa Militare uccide due civili e si suicida nella base di #pearlharbour alla vigilia della commemorazione dell'attacco giapponese. https://t.co/eGdz3wEPj4 - Agi Agenzia Italia (@Agenzia_Italia) December 5, 2019

Potrivit presei locale, doua persoane si-au pierdut viata, iar mai multe au fost ranite si atacatorul s-ar fi sinucis. Baza navala, un loc important al istoriei militare americane, a fost inchisa temporar, potrivit contului sau de Twitter, relateaza AFP.Atacatorul, un marinar din cadrul Marinei SUA, a murit din cauza "unei plagi pe care si-a cauzat-o prin impuscare", au declarat oficiali militari in cadrul unei conferinte de presa, fara a preciza numele victimelor si pe cel al atacatorului."Fortele de securitate au raspuns la un schimb de focuri raportat la santierul naval al bazei din Pearl Harbor. Evenimentul a avut loc aproximativ 14:30 ora locala, joi 00:30 GMT", a precizat sursa citata.Restrictiile privind accesul in baza au fost ridicate, se arata intr-un mesaj postat pe Twitter.Incidentul survine cu trei zile inainte de ceremoniile de comemorare a atacului de la Pearl Harbor, la 7 decembrie 1941, cand Japonia a atacat pe neasteptate baza militara, determinand SUA sa intre in cel De-al Doilea Razboi Mondial.