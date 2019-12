Atac in locuinta unui rabin din SUA: 5 oameni au fost injunghiati

Ziare.

com

"Am primit un apel anuntand un atac in masa cu arma alba impotriva resedintei unui rabin hasidic", a declarat pe Twitter aceasta asociatie a evreilor ultrareligiosi, OJPAC (Orthodox Jewish Public Affairs Council)."Cinci persoane ranite prin injunghiere, toate evrei hasidici, au fost transportate la spitale locale", a spus asociatia.OJPAC a precizat ca doi dintre raniti sunt in stare critica.Televiziunea CBS a anuntat la randul ei ca un barbat inarmat cu o maceta a intrat in casa acestui rabin, situata in Monsey, la 50 km nord de New York, unde oamenii s-au adunat cu ocazia sarbatorii evreiesti Hanuka.Agresorul a injunghiat cel putin trei persoane prezente inainte de a fugi, potrivit aceleiasi surse. Monsey gazduieste o mare comunitate evreiasca.Potrivit lui Yossi Gestetner, cofondator al OJPAC pentru regiunea Hudson Valley, intervievat de New York Times, una dintre victime este fiul acestui rabin. "Erau cateva zeci de persoane in casa. Se sarbatorea Hanuka", a adaugat Gestetner.Mai multe atacuri cu caracter antisemit au avut loc in ultimii ani in Statele Unite.La 10 decembrie, un atac armat intr-un supermarket kosher din Jersey City, langa New York, a facut patru morti, iar cei doi atacatori au fost impuscati. Politia a descris atacul ca pe "un act de terorism intern alimentat de antisemitism si opinii anti-fortele de ordine".