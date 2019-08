Atacatorul din Dayton a ucis 9 oameni si a ranit 27 in mai putin de un minut

Ziare.

"In mai putin de un minut, primii politisti din Dayton sositi la fata locului l-au neutralizat pe tragator", a spus Whaley intr-o conferinta de presa, precizand ca din cei 27 de raniti 15 au fost externati.Suspectul, despre care Whaley nu a spus daca a fost identificat, a folosit o pusca de asalt cu cartuse de mare capacitate, avea munitii suplimentare si purta o vesta antiglont, a adaugat ea.Duminica seara in orasul cu 140.000 de locuitori din nord-estul SUA urma sa se desfasoare un priveghi in memoria victimelor.A fost al doilea masacru in mai putin de o zi din SUA, unde portul de arme este legal si astfel de drame nu sunt o raritate. Sambata dimineata, un barbat alb de 21 de ani a ucis 20 de persoane langa un supermarket Walmart din El Paso, in Texas, in apropiere de frontiera cu Mexicul. In acest caz, politia, care l-a arestat pe tragator, banuieste o crima cu caracter rasist.ONG-ul Gun Violence Archives mentioneaza ca de la inceputul acestui an in SUA au avut loc 251 de "impuscaturi in masa", luand in calcul atacurile soldate cu peste patru victime, morti si raniti.Ca de fiecare data dupa astfel de cazuri, mai multe voci din SUA au cerut reglementari mai drastice privind armele de foc. "E timpul sa trecem la actiune si sa punem capat acestei epidemii de violente asociate cu armele", a transmis pe Twitter candidatul favorit la investitura democrata pentru alegerile prezidentiale de anul viitor, Joe Biden In schimb, republicanii au preferat din nou sa puna accentul pe problema sanatatii mintale a tragatorilor.In ce-l priveste, presedintele Donald Trump a elogiat eforturile oamenilor legii atat din El Paso, cat si din Dayton.