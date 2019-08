Autorul atacului armat din Dayton si-a ucis si sora: Este cea mai tanara dintre victime

2 atacuri in 24 de ore

"Atacatorul a fost Connor Betts, alb, in varsta de 24 de ani", a declarat Matt Carper, responsabil al politiei din Dayton, in cadrul unei conferinte de presa.Megan Betts, "o femeie alba in varsta de 22 de ani", se afla printre victime, a adaugat el. Potrivit lui Carper, "este sora" atacatorului.Tanarul, echipat cu o vesta antiglont, o pusca de asalt si multa munitie, a deschis focul intr-un cartier animat din Dayton , in jurul orei 01:00, in noaptea de sambata spre duminica.El a ucis noua persoane si a ranit alte 27 in mai putin de un minut , inainte de a fi neutralizat de politistii care patrulau in zona.Politia a lansat o ancheta in anturajul sau si pe retelele sociale pentru a incerca sa determine motivele, insa a refuzat "sa speculeze" inainte de a sti mai multe.Sora atacatorului este cea mai tanara dintre persoanele ucise, a precizat Matt Carper, care a mentionat si celelalte victime: trei femei de culoare, trei barbati de culoare si doi barbati albi, cu varste cuprinse intre 25 si 57 de ani.Victimele au cazut pe strada sau pe trotuar dupa ce au fost impuscate.Aceasta tragedie a intervenit la 13 ore dupa un alt atac sangeros, sambata dimineata, intr-un centru comercial aglomerat din El Paso , la frontiera cu Mexicul.Atacatorul, tot un alb, in varsta de 21 de ani, a impuscat mortal 20 de persoane, printre care trei mexicani, si a ranit 26 de oameni, inainte de a se preda fortelor de ordine. El a fost plasat in arest preventiv de autoritati, care au intentia de a cere pedeapsa cu moartea impotriva lui.Politistii suspecteaza in cazul sau o motivatie rasista. Un manifest, care ii este atribuit, circula pe Internet. Autorul sau denunta o "invazie hispanica a Texasului".