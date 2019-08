Autorul atacului din Texas a fost inculpat si risca pedeapsa cu moartea. Mexicul ar putea cere extradarea lui

Mexicul ar putea cere extradare

Atacatorul, un barbat alb de 21 de ani care s-a predat dupa masacru, risca pedeapsa capitala, a precizat Robert Gomez, in cadrul unui briefing de presa. Autoritatile federale au anuntat ca doresc sa ceara pedeapsa cu moartea impotriva acestui barbat suspectat ca a fost motivat de ura fata de hispanici.Autorul atacului de la El Paso este suspectat ca a redactat un manifest antihispanic inainte de comiterea masacrului, relateaza AFP.Cazul este tratat drept unul de "terorism intern", a anuntat justitia federala.Majoritatea victimelor, care nu au fost inca identificate, au fost impuscate intr-un supermarket Walmart si cateva in parcare , a precizat seful politiei locale, Robert Gomez.Procurorul general al Mexicului ia in calcul o actiune juridica, intrucat acest atac armat, printre ale carui 20 de victime s-au aflat si sase mexicani, poate fi considerat terorism, a anuntat duminica ministrul de Externe din Mexic.O astfel de decizie ar putea duce la o cerere de extradare a atacatorului, a precizat guvernul mexican, relateaza Reuters. Autoritatile americane au facut referire la manifestul atribuit suspectului drept proba ca masacrul a avut o motivatie rasista."Pentru Mexic, acest individ este un terorist", a declarat ministrul de Externe, Marcelo Ebrard, in cadrul unei conferinte de presa, cerand SUA sa prezinte o pozitie clara si ferma impotriva crimelor motivate de ura.El nu a precizat carei jurisdictii se va adresa Mexicul cu eventuala sa actiune juridica.El Paso este un oras care se afla de partea cealalta a frontierei fata de Ciudad Juarez, un punct major de convergenta pentru migrantii care intentioneaza sa treaca in SUA si cei care asteapta sa li se raspunda solicitarilor de azil.Ebrard a spus ca ministerul sau va solicita informatii de la SUA privind modul in care atacatorul si-a cumparat arma si daca autoritatile americane aveau sau nu cunostinta de achizitia ei."Problema armelor este una cruciala", a spus el. "Faptul ca mexicani si-au pierdut viata ne forteaza sa intreprindem actiunile legale necesare in legatura cu armele", a spus el.El a prezentat si numele celor sase victime, care provin din state aflate de-a lungul frontierei cu SUA.Ministrul adjunct de Externe pentru America de Nord, Jesus Seade, a descris atacul armat drept o "barbarie xenofoba" si a cerut sa se puna capat retoricii care incita la astfel de acte.Guvernul presedintelui de stanga Andres Manuel Lopez Obrador s-a aflat sub presiune in ultimele luni din partea presedintelui Donald Trump, care i-a cerut sa faca mai mult pentru a opri fluxurile record de migranti catre SUA sub amenintarea ca va introduce taxe comerciale.Presedintele mexican Lopez Obrador a deplans decesele. "Problemele sociale nu ar trebui rezolvate prin utilizarea fortei si incitare la ura", a declarat el duminica.