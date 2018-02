Autorul masacrului din Florida s-a pregatit alaturi de o grupare rasista. FBI fusese avertizat

Ziare.

Un utilizator al platformei YouTube a alertat atunci autoritatile, informeaza BBC.FBI a transmis ca a investigat acest avertisment, insa nu a putut stabili cu exactitate persoana care a postat comentariul.Profesorul Jim Gard a relatat pentru Miami Herald ca managerul scolii a avertizat profesorii in legatura cu comportamentul lui Cruz, care ar fi amenintat mai multi elevi. Nikolas Cruz este vizat de 17 capete de acuzare privind omor calificat , existand suspiciuni ca individul face parte dintr-un grup radical care militeaza pentru suprematia rasei albe.Jordan Jereb, liderul organizatiei Republica Florida, un grup paramilitar nationalist care militeaza pentru suprematia rasei albe, a declarat ca Nikolas Cruz este membru al miscarii si a participat la antrenamente in Tallahassee.Jordan Jereb a precizat ca nu il cunoaste personal pe Cruz, subliniind ca acesta "a actionat in nume propriu" si este "singurul responsabil pentru ceea ce s-a intamplat". Gruparea militeaza pentru transformarea statului Florida in republica etnica avand locuitori de rasa alba.Nikolas Cruz fusese exmatriculat din liceul in care a comis atacul. Jordan Jereb a subliniat ca Nikolas Cruz avea "probleme cu o fata", acesta fiind probabil motivul atacului.