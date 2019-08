De ce sunt atat de multe masacre in SUA, tara cu mai multe arme decat locuitori? Jocurile video sau bolile mintale n-au nicio legatura

Ziare.

Chiar Donald Trump, presedintele SUA, a afirmat luni ca "boala mintala si ura au apasat pe tragaci", facand referire la cazul celor doua atacuri armate care au avut loc in weekend, in mai putin de 24 de ore.Insa nu bolile mintale sunt de blamat in astfel de cazuri, noteaza Washington Post , care citeaza diverse cercetari efectuate in acest sens."Este tentant sa incerci sa gasesti o simpla explicatie si sa spui ca aia e. Faptul ca o persoana se duce si omoara o gramada de adolescenti, intr-adevar, nu este semn de minte sanatoasa, insa nici nu inseamna ca respectivul are o boala mintala", spune Jeffrey Swanson, psihiatru la Duke University School of Medicine.In contextul in care in SUA au loc din ce in ce mai multe atacuri armate, legatura lor cu sanatatea mintala a autorilor a fost din ce in ce mai analizata de FBI, departamentele de politie, medici psihiatri, experti in boli mintale si epidemiologi.Intr-un raport din 2018 despre 63 de astfel de atacatori, FBI a descoperit ca 25% dintre acestia au fost diagnosticati cu o boala psihica. Dintre ei, trei fusesera diagnosticati cu o tulburare psihotica.Intr-un studiu din 2015 care a examinat 226 de barbati care au comis sau au incercat sa comita ucideri in masa, 22% ar putea fi considerati bolnavi psihic, conform sursei citate.Tot astfel de cercetari infirma o alta ipoteza des invocata de politicieni: jocurile video violente, care "amplifica criza atacurilor armate"., a declarat Jonathan Metzl, directorul Centrului pentru Medicina, Sanatate si Societate din cadrul Universitatii Vanderbilt.Un raport din 2004 realizat de Serviciul Secret si Departamentul de Educatie a constatat ca doar 12% dintre autorii unor atacuri desfasurate in scoli au aratat interes pentru jocurile video violente. In ciuda lipsei unei legaturi, parlamentarii si personalitatile publice continua sa dea vina pe industria jocurilor."Cand politicieni precum presedintele Trump perpetueaza acest narativ, pentru mine, este culmea iresponsabilitatii, deoarece perpetueaza ceva fals", a spus Metzl.Nerabdarea de a da vina pe sanatatea mintala si jocurile video inseamna ca societatea cauta raspunsuri in locurile gresite, sustin specialistii."Ne place sa credem ca orice criminal este intr-un fel sau altul bolnav psihic", a declarat Phillip Resnick, psihiatru criminalist, care a lucrat in cazuri precum Timothy McVeigh (a aruncat in aer o cladire federala din Oklahoma City in aprilie 1995) sau teroristul Ted Kaczynski, cunoscut ca "Unabomber".Intr-un interviu acordat anul trecut, Resnick a spus: "Trebuie sa va amintiti, oamenii ucid din tot felul de motive. Ei ucid pentru bani, dragoste sau din lacomie".In acelasi timp, activistii din domeniul sanatatii mintale spun ca etichetarea atacatorilor drept "bolnavi psihic" - asa cum face si Trump - poate amplifica stereotipuri false si negative despre bolnavii psihic.Studiul FBI din 2018 a scos la iveala faptul ca tragatorii au avut, de obicei mai multi factori de stres in anul anterior atacului: presiuni financiare, lupte cu colegii de clasa sau colegii de munca si abuzul de substante.Cercetatorii evidentiaza ca rata bolilor mintale este mai mare in alte tari, insa acolo nu exista atacuri armate asa dese. Totodata, jocurile video sunt mai raspandite in Europa si Asia, iar cu toate acestea rata atacurilor in aceste zone este mai mica decat in SUA.Epidemiologii spun ca ceea ce face diferenta intre Statele Unite si restul lumii sunt armele.. Mai exact 120,5 arme la 100 de rezidenti - ceea ce inseamna ca tara are mai multe arme decat oameni."Boala mintala nu este adevarata problema, deoarece bolile mintale sunt raspandite pe tot globul. Atacurile armate? Nu chiar. Adevarul trist este ca in America este usor sa obtii o arma. Este foarte dificil insa sa primesti ingrijiri pentru sanatatea mintala", a declarat Angela Kimball, sefa Aliantei Nationale pentru Boli Mintale.