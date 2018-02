Doi elevi au fost impuscati intr-o scoala din Los Angeles. O fata de 12 ani e retinuta de politie

Ziare.

Un baiat a fost impuscat in cap si se afla in stare critica, iar o fata in mana, in aceasta scoala care se afla in campusul Liceului Belmont, a declarat capitanul de pompieri din LA, Eric Scott, citat de CNN.Alte trei persoane - o femeie si doi copii - au primit ingrijiri dupa ce au suferit taieturi minore, unele provocate de sticla, a precizat Scott."Campusul nostru, inchis, este sigur. Nu mai exista o amenintare la adresa sigurantei elevilor acestei scoli", a anuntat seful Politiei scolilor Steven Zipperman.Atacul armat a fost semnalat Politiei din Los Angeles la ora locala 8:55 (18:55, ora Romaniei). Politia a gasit si confiscat o arma de foc la fata locului.Politia nu a precizat motivul atacului si a oferit putine informatii despre fata retinuta.Activitatea scolara urma sa continue, iar elevii sa stea de vorba cu consilieri despre atacul armat, a anuntat Vivian Ekchian, de la Los Angeles Unified School District.Sal Castro Middle School se afla aproape de cartoerul Westlake, situat la nord-vest de centrul orasului.Acesta esteUn elev a fost acuzat ca a impuscat 16 persoane, omorand doua, pe 23 ianuarie, la Marshall County High School din Benton, in statul Kentucky.Cu o zi inainte, un elev de 15 ani a fost ranit intr-un atac armat in orasul Italy, in Texas. Un suspect de 16 ani a fost "retinut in doar cateva minute", au anuntat autoritatile locale.