Doi politisti au fost impuscati mortal in Florida

"Politistii se aflau intr-un restaurant din centrul orasului Trenton, atunci cand un suspect a tras asupra lor prin geam", a explicat Bobby Schultz, seriful comitatului Gilchrist, intr-un comunicat citat de AFP."Cand alti politisti au sosit la fata locului, ei au descoperit corpul fara viata al presupusului tragator in exteriorul restaurantului si pe cei doi politisti care au decedat in urma ranilor", a continuat seriful, precizand ca circumstantele decesului agresorului nu sunt clare la acest moment."O ancheta este in curs", in special pentru a incerca sa stabileasca motivatiile atacatorului, a relevat Schultz.Presedintele american, Donald Trump, a adresat intr-un tweet "condoleante familiei, prietenilor si colegilor" victimelor.